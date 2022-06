Casas de tijolos à vista

Essa casa não utiliza tijolos à vista em toda a sua estrutura, porém mantém uma parede com essa estética, que contrasta com o restante das paredes, que utilizam concreto pintado. O projeto foi idealizado pela equipe da MASCARENHAS ARQUITETOS ASSOCIADOS, escritório que começou suas atividades em 1996. Desde então, tem acumulado experiência e sabedoria na condução de projetos, construídos em Juiz de Fora e região. Teve sua fundação com o início da atuação profissional do arquiteto-titular Rogério Mascarenhas Duarte Aguiar.