Uma casa de pedras única!

Quem nunca sentiu vontade de viajar para um lugar distante e desfrutar uns dias de isolamento e descanso longe da rotina, da agitação e do estresse da vida urbana? Nesta hora, um dos primeiros pensamentos e imagens que temos é a de uma ilha deserta com uma casinha rústica pequena e aconchegante, com uma chaminé exalando a fumaça de uma deliciosa torta assando no forno.

Se você já se perdeu em pensamentos assim, saiba que foram estes mesmos devaneios que tornaram realidade a revitalização de um antigo celeiro, situado na pacata ilha de Coll, no norte da Escócia. O desejo de desfrutar de um local isolado, da atmosfera serena e do prazer do contato com a natureza selvagem e bucólica impulsionou a realização do projeto de reforma do antigo celeiro abandonado e sua conversão em um refúgio de veraneio. O projeto foi tão bem sucedido em transformar a antiga construção rural em um lar moderno revestido de pedras, que ganhou o prêmio Best Conversion 2014, entregue pela Home Building & Renovating Awards Daily Telegraph.

Curioso para conhecer este projeto de reforma sensacional? Então confira mais detalhes e imagens, feitas pelo fotógrafo Chris Humphreys, que comprovam a transformação milagrosa de um celeiro em um refúgio contemporâneo e sofisticado, sem perder o seu charme rústico irresistível.