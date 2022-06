Casa renasce de ruínas de pedras

No setor oposto, estão situados os ambientes privativos, o quarto do casal e o banho do casal. Assim como nos ambientes sociais, predominam as cores neutras da combinação de superfícies brancas e piso de madeira. O banho do casal, ao fundo, se destaca pela integração com o pátio posterior, sem prejuízo da privacidade. A porta de vidro translúcido permite que a luz que entra no pátio posterior atinja a área do dormitório.