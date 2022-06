Muitas pessoas estão descobrindo os prazeres da vida no campo e fazendo o caminho de volta de seus antepassados. Claro, a vida no campo já não é mais a mesma. Com boas estradas e meios de comunicação desenvolvidos, a vida no campo não representa mais isolamento e atraso. É possível ter acesso aos mesmos recursos disponíveis nos centros urbanos, mas desfrutar de uma atmosfera mais tranquila, de um ritmo de vida mais sereno e, portanto, ter mais qualidade de vida. Mas qual a moradia ideal para quem busca o sossego e a tranquilidade da vida no campo? Na verdade, a resposta depende do que cada pessoas necessita e, principalmente, das condições naturais do local.

A homify apresenta hoje uma casinha rústica apaixonante, localizada em Sylt, nas Ilhas Frísias, no mar do norte da Alemanha, projetada pelo estúdio Ralph Justus Maus Architektur. A residência valoriza as técnicas tradicionais e os materiais locais, apresentando um aspecto rústico cativante, resultado da combinação de paredes de tijolinhos à vista e cobertura feita de palha natural. Já os espaços internos reservam uma maravilhosa surpresa. Para você que sonha em uma vida mais serena no campo, esta casinha nunca mais sairá da sua imaginação.

Confira a seguir mais detalhes e imagens desta casinha rústica simplesmente apaixonante, que além do estilo campestre, nos surpreende com a originalidade e o aconchego de seus ambientes.