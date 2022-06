Casas grandes

O espaço tornou-se um bem valioso tanto quanto o tempo e o dinheiro. Com a redução drástica dos espaços particulares, devido à fenômenos como gentrificação, especulação imobiliária e, porque não dizer, aumento populacional, apartamentos estão cada vez menores. Mesmo pagando preços altíssimos, muitas vezes temos que nos contentar em construir uma vida inteira dentro de poucos metros quadrados. Mesmo assim, pessoas que decidiram fugir dos grandes centros e habitar cidades menores, ainda conseguem usufruir de grandes cômodos, imensos jardins e espaço suficiente para respirar e ter uma vida digna. Muitas vezes, investir em um imóvel que seja um pouco mais afastado, pode nos gerar uma perda no tempo de deslocamento, porém se conseguimos nos organizar para levar uma vida um pouco mais isolada, podemos ganhar muito com isso. Assim como alguns arquitetos e urbanistas são especializados em pequenos espaços, temos uma variedade de profissionais que conseguem projetar com maestria grandes residências, deixando fachadas com traços modernos e criando cômodos que transbordam bom gosto e inovação. Vamos conferir hoje algumas casas de famílias que possuem tais privilégios, para que isso te instigue a continuar sua busca por um lugar perfeito para viver! Você também pode navegar por nossas seções de espaços e produtos, para que ainda mais referências invadam a sua cabeça e te deixem inspirado a planejar!