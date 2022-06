Uma casa de praia espetacular

Por último, vamos dar uma olhada nas áreas privadas da casa. Nada melhor que acordar à beira-mar em um quarto luxuoso e confortável! O espaço conta com acabamentos de primeira linha tanto no mobiliário, quanto nas paredes e no teto, onde um lindo trabalho em gesso coroa a cama com luzes e formas circulares. A decoração sóbria e elegante joga com tonalidades chocolate em contraste com o azul da roupa de cama que evoca a cor do mar. Aliás, não poderia haver melhor localização para este quarto, que dispõe de um pequeno balcão de onde se desfrutar da brisa marinha. Elegância e um design maravilhoso foram as bases de concepção desta incrível residência junto ao mar. Esperamos que tenha gostado!

