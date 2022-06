Casarão monumental em estilo colonial

Na arquitetura não existe um padrão a ser seguido e nem estilos incompatíveis. Nem todo mundo tem que construir uma casa em estilo contemporâneo, que é estilo predominante pois é o estilo de nossa época, do qual dificilmente conseguimos nos desvencilhar. Muitas pessoas se identificam com os estilos de outros épocas, sendo comum o uso destes estilos antagônicos na decoração de suas casas, para expressar sua personalidade. O ideal é saber combinar os estilos sem sobrecarregar os ambientes, de modo que cada estilo dê sua contribuição para enriquecer a decoração e expressar a personalidade do morador, sem prejudicar o equilíbrio e a harmonia do ambiente.

Este casarão localizado em Curitiba, capital do Paraná, projetado pelo estúdio Union Architectural Concept, mostra que a mescla de estilos, como o clássico e o colonial, quando bem equilibrados, podem resultar em ambientes aconchegantes e muito elegantes. Além de ambientes amplos e elegantes, a Residência JG é cheia de atrações de lazer e surpresas. Curioso para desvendar este projeto majestoso? Então confira a seguir mais detalhes e imagens deste casarão simplesmente deslumbrante.