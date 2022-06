Decorando com poltronas e cadeiras: 7 ideias que fazem toda a diferença!

Este terraço soma sofisticação e leveza em combinações lindas. Podemos notar que a prioridade para o espaço foi o uso de elementos naturais. O conforto é marcado pelo conjunto de sofá e mesa de centro – revestidos com fibras naturais. A poltrona ao centro com tecidos leves e desenho super moderno protagoniza com beleza a decoração. Complementando o aconchego do espaço, notamos o piso de madeira e o muro de tijolos vermelhos.