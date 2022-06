Cozinha: 6 paredes brancas transformadas para você copiar!

As cores brilhantes são sempre uma boa alternativa para as paredes brancas clássicas: a partir de tons da moda para pastéis delicados, não há nada melhor para dar um impulso de vivacidade no ambiente. Prefira cores neutras, especialmente quando o mobiliário for básico. Além disso, você pode dar um contraste agradável com foco em combinações sempre como branco, vermelho, preto. Outro elemento que promoverá o sucesso da cozinha é a iluminação direita e bem dirigida.