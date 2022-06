Casa incrível: rústica e cheia de cores!

No interior da residência as cores do jardim parecem ter migrado para os seus ambientes. A decoração faz uso de cores vibrantes, acessórios de design extravagante e materiais rústicos para dar uma personalidade única a cada ambiente e criar uma atmosfera rústica e alegre. Na sala de estar a cor azul das paredes e do tapete se misturam as cores neutras da parede de tijolos à vista e do piso de madeira restaurado. Uma luminária dourada e um pequeno armário verde complementam a decoração e a paleta de cores do ambiente.