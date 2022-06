30 salas de televisão incríveis para sua pequena casa

Hoje, principalmente os apartamentos e moradias urbanas é limitado e muito menor em relação aos projetos mais antigos e tradicionais. Por essa razão, cada vez mais é necessário encontrar soluções práticas e funcionais para garantir toda a funcionalidade de ambientes compactos, estreitos e pequeninos. Hoje, na homify, você vai conferir uma seleção incrível de projetos para sala de televisão e home theater pensados para apartamentos pequenos. Você também pode conferir que o espaço não significa necessariamente um luxo, já que a grande sacada é jogar com os recursos disponíveis e usar a criatividade para adaptar as ideias para dentro de casa.

Mais do que o tamanho da sala de TV, a escolha certa da mobília, iluminação, acabamentos e equipamentos e a organização do espaço é que são essenciais para garantir o conforto total da sua família e convidados ao assistir um filminho. Continue nos acompanhando e inspire-se! Se julgar necessário, podemos te ajudar a encontrar o decorador ideal para te ajudar no seu projeto.