14 camas de ferro forjado para ter um quarto de sonho

As camas de ferro forjado são especialmente charmosas. Esse metal forte e impactante se mostra flexível o suficiente para expressar com suas formas todo tipo de percepções. Com ferro forjado, pode-se elaborar impressionantes peças de mobiliário e cabeceiras. Uma cama de ferro forjado desenhada com esmero, qualidade e coberta de lindas pinturas pode tornar-se uma verdadeira obra de arte em interiores modernos ou clássicos.

Os artesãos e técnicos que trabalham com ferro forjado são capazes de reproduzir os mais variados esboços de seus clientes e criar formas inesperadas que contrastam com o significado desse metal tão forte. Uma cama em estilo romântico, por exemplo, pode se caracterizar por elemento torneados de metal acrescidos de flores. Já outras camas forjadas podem ter linhas mais retas com alguns arabescos, enquanto algumas são sinuosas, totalmente assimétricas e com movimento visual.

Confira 14 camas de ferro forjado que vão fazer do seu quarto um lugar de sonho!