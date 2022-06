Entre no clima: decoração com energia de carnaval

O ideal para qualquer espaço é combinar a paleta de cores com elementos coloridos e neutros. Por exemplo: Paredes e cortinas neutras combinam com móveis e artefatos decorativos de todas as cores. Paredes com texturas, papéis de parede e cores mais vibrantes como verde, vermelho, laranja, amarelo ou rosa combinam com móveis neutros com acabamento em madeira, ferro ou aço. se você deseja adicionar um toque extra de cor, opte por almofadas, quadros ou tapetes com texturas em tons sobre tom.

A LL design fez exatamente isso nesse projeto residencial. O resultado ficou agradável e alegre.

