TOP 5: Antes & depois, decoração e homify 360°

Como de prática, o nosso TOP 5 da semana traz muitas novidades e um belo resumo da semana, para todos aqueles que não tiveram tempo para de ler os artigos mais populares da nossa plataforma. Essa última semana, nós do homify selecionamos projetos e inspirações incríveis de profissionais nacionais.

Como de costume, o nosso homify 360°, trouxe um projeto super original de um chalé construído na belíssima cidade de Florianópolis, que reflete o que há de mais contemporâneo e exótico em termos de arquitetura atual.

O homify sabe o quanto os seus leitores adoram inspirações de decoração, por isso selecionamos também uma coleção de projetos com as mais belas e luxuosas sala de estar. Nesse artigo você com toda a certeza vai aprender maneiras de como deixar a sua sala de estar muito mais glamourosa e elegante, sem gastar muito.

Você adora ver projetos de ampliação residencial e que ainda refletem o que há de mais pitoresco e atual no mundo da arquitetura?! Então você não pode perder a oportunidade de ler esse artigos. Nós trouxemos uma ampliação de um pequeno apartamento de apenas 37 metros quadrados. O resultado é fenomenal!

Além de tudo isso, ainda pode ler sobre o nosso TOP 5 da da semana anterior onde muitas inspirações e dicas para decoração e exterior aguardam por você! Está esperando o quê?! Leia mais: