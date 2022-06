Décor: 10 ideias modernas para um pequeno apartamento em São Paulo

A cozinha foi projetada na parede e com um espaçamento para guardar utensílios. No acabamento uma faixa muito bonita de pastilha na tonalidade verde.

Prático e muito vistosa, o décor é complementado pela mesa de jantar, que foi cuidadosamente escolhida para ornar com as duas luminárias no teto, com a tonalidade preta da bancada e das duas portinhas de correr do armário.