Uma casa de campo de encher os olhos!

De acordo com os arquitetos, a ideia central do projeto é buscar a integração do interior com o exterior, valorizando ao máximo a vista privilegiada para a represa. Portanto, era necessário trabalhar as aberturas e a orientação dos ambientes de modo a permitir aos moradores o contato com a natureza circundante e principalmente com a represa. O projeto criou uma ampla área social, que integra sala de estar e sala de jantar, fechada com painéis de vidro incolor, que trazem a natureza e a represa para o interior do ambiente, além de permitirem um melhor aproveitamento da luz e ventilação naturais. Um dos momentos preferidos da família é apreciar o pôr-do-sol neste ambiente, quando o horizonte ganhar contornos mágicos e cores fascinantes.

No coração deste living room, uma lareira metálica, de estilo rústico, na cor vermelha, traz calor e aconchego ao ambiente. Tanto na sala de estar, como na sala de jantar, predominam os móveis de madeira, que combinados com as peças de madeira aparente da estrutura de cobertura, realçam a rusticidade e o estilo campestre da residência.