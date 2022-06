7 varandas externas que vão inspirar o verão perfeito no seu lar

Com a chegada do verão, as varandas e terraços tornam-se um dos espaços preferidos no lar. Ali, os dias e noites mais quentes podem ser aproveitadas com o frescor do vento que chega de leve e refresca a pele.

Entre tantas possibilidades de aproveitar este espaço, algumas realmente tornam-se inspirações duradouras, seja pela organização e decoração dos mínimos detalhes ou pela maravilhosa vista para a qual estão direcionadas.

Hoje, trouxemos 7 ideias para inspirações de varandas externas que esbanjam conforto e comodidade para o dia a dia. Nas imagens abaixo, encontramos soluções sensíveis que podem ser facilmente utilizadas nos lares mais comuns. Por isto, siga conosco e encante-se pelas ótimas possibilidades que incrementam este Livro de Ideias. Temos a certeza de que o verão será ainda mais celebrado com as ótimas inspirações na sua casa.

Siga conosco e aproveite!