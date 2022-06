Transforme o seu lar com cortinas coloridas!

Um toque de cor em ambientes neutros traz vida e alegria a partir desse princípio a Cabbages & Roses desenhou esse modelo de cortina clássica com o varão em dourado vintage, O tecido possui estampa e possui um efeito blackout que protege o cômodo contra a claridade. Para ganhar mais privacidade ou dormir sem ser acordado com a luz do dia, essa é uma opção brilhante! As cortinas que esse efeito são quase sempre de um só cor e geralmente em tons escuros. Essa opção é ideal para as aqueles que buscam uma cortina com um tecido forte mas com uma estampa delicada.

