7 ideias boas e baratas para construir um novo espaço em sua casa

As pérgolas são extensões que podem ser estruturadas com o sem cobertura. O seu desenho utiliza perfeitamente a madeira para oferecer um novo e confortável espaço como extensão da casa ou isoladas no jardim. Neste projeto, as paredes de madeira somam-se às portas corrediças de vidro, que permitem a abundante presença da iluminação natural, trazem ganho de espaço interior e mantém a conexão com o jardim ao redor. Um cantinho, sem dúvidas, muito especial.