7 salas de estar e jantar fantásticas para inspirar o seu dia

A decoração em estilo rústico é sempre perfeita para quem ama a soma de elementos em material natural e o aconchego que estas opções proporcionam. Neste belíssimo loft localizado em Milão, Itália, o estilo rústico ganha detalhes clássicos que somam beleza singular.

Ao fundo, percebemos as colunas que sustentam a cobertura em duas águas, trazendo para o interior um visual comum no exterior. A iluminação é abundante com o ótimo aproveitamento das portas laterais e as claraboias. No piso superior, uma pequena grade de metal foi estendida próxima à claraboia, somando um detalhe completamente novo à decoração.

A escolha dos móveis em madeira complementa com perfeição o ambiente de estruturas na cor branca. Simplesmente incrível.