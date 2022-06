Todos já devem ter ouvido a expressão que diz que uma só criança já enche uma casa inteira. Isso pode ser facilmente notado quando o nosso convívio com a família ganha um novo membro, o que passa a alterar toda a rotina da casa, as preocupações, logísticas, projetos, etc. Tudo para receber a energia mais pura que pode existir: o amor e o riso de uma criança. Acreditamos que esse momento é com certeza um dos mais importantes e marcantes na vida de qualquer casal, seja ele composto por um homem e uma mulher, dois homens, duas mulheres ou por qualquer variação contemporânea do que costumamos chamar de casal. Para dar as boas vindas, normalmente começamos a ler livros, estudar, ver filmes, documentários, ter conversas com pessoas mais experientes, tudo para garantir que o pequeno terá a melhor educação possível.

Quando chega a hora de colocar tudo em prática, percebemos que estamos lidando com um ser vivo, e que, muitas vezes, não temos como prever certos comportamentos e nem sempre saberemos a resposta sobre como lidar com certo tipo de acontecimento. Mas é na prática que aprendemos e crescemos junto com as crianças!

Tendo em vista a importância do primeiro espaço que o novo membro da família irá ocupar, nós selecionamos mais uma vez diversas referências de quartos de bebê, tudo para deixá-los inspirados a pensar o ambiente com o máximo de carinho e amor possível!