Lounges e salas de espera

Uma espera assim, se torna até deliciosa, não? Pois ter uma vista dessas em uma grande metrópole é privilégio para poucos. Os móveis na cor neutra combinam perfeitamente com o carpete e com os elementos de diversas cores. Esse projeto é mais uma criação do escritório Marília Veiga Interiores, já citado no exemplo anterior. Para mais inspirações para decorar sua sacada ou varanda, confira este outro Livro de Ideias!