Detalhes em vermelho

Muitas vezes pensamos em decorar um espaço inteiro com cores combinadas, que conversam entre si e acabam criando uma harmonia no ambiente. Mas quando pensamos em decoração, sabemos que vivemos um momento de reinvenção de ideias, onde temos a liberdade para ousar através de todos os recursos disponíveis, sejam eles cores, texturas, papéis de parede, móveis, objetos, luzes, etc. Um detalhe que poderia passar despercebido, com o uso de uma cor vibrante, pode reverberar por todo o espaço. As cores nos guiam e nos ajudam a dar o tom perfeito à qualquer projeto. Escolhemos uma cor que causa polêmica no universo da decoração de ambientes, o vermelho, e falaremos um pouco sobre ele neste Livro de Ideias. Por possuir uma característica erótica, carnaval, sedutora e forte, muitas pessoas deixam de utilizá-la na hora de escolher as cores de um ambiente. Pois aqui mostraremos que o uso de um detalhe apenas em vermelho pode causar um grande impacto na decoração. Confira nosso novo Livro de Ideias, recheado de grandes profissionais brasileiros que são referência em todo o país.