Jardins: 17 dicas que você deve olhar com mais carinho!

Você quer um jardim deslumbrante, mas você não tem nenhuma paciência e muito menos tempo para cuidar das plantas. No entanto, sua única certeza é: quero plantas e flores na minha casa! Então, como você pode conciliar os dois elementos? Mais facilmente do que se poderia pensar, na verdade! O homify apresenta algumas dicas para você ter o seu cantinho verde, claro, longe da manutenção constante!

Vamos começar com duas dicas básicas: as plantas e flores precisam de luz natural. Isso não significa que elas devem passar o dia todo no sol, não vá matá-las! Afinal, cada espécie tem suas preferências, assim como o ser humano, digamos, do tempo que pode ficar exposto. A outra dica que não podemos deixar de mencionar é a rega: não coloque água demais para não apodrecer a raiz.

Se você está interessado em atualizar o seu espaço com um pequeno ou grande jardim, então confira algumas ideias para valorizar o seu quintal ou varanda. Uma terceira ideia muito bacana é o telhado verde, pois também agrega valor para sua casa. Vamos lá!