10 maneiras para transformar sua casa com drywall

Rapidez na execução é um ponto positivo do drywall, que chega pronto para a instalação no local – em um dia, um profissional consegue finalizar a obra. Um outro ponto positivo é a proteção acústica: a parede é constituída, basicamente, por dois perfis de aço galvanizado, onde vão presas as placas de gesso envolto em papel-cartão.

Uma característica é que o miolo desse conjunto pode ser oco, assim como mostra na primeira imagem com instalação de prateleiras no centro do drywall. Ou seja, você tem um material que pode ser transformado conforme sua necessidade, por exemplo, aqui temos mais um modelo de como você pode ousar na pintura da parede e construir um cômodo extra em sua casa.