7 inspirações brasileiras para modernizar sua sala

Esta sala chama a atenção por seu design e construção diferente. Os móveis foram posicionados de maneira irreverente para aproveitar bem o grande espaço, de maneira irreverente.

Apesar de ser apenas sala de estar, ela foi dividida em dois ambientes: um para assistir televisão e fazer uma sessão cinema, e outro propriamente de estar, para sentar, descansar e conversar.

A cor predominante foi o cinza, que continuou sua tendência neutra no rack moderno de madeira clara. Com a parede branca, os sutis toques de cor ficam por conta das almofadas e enfeites em azul e vemelho. Além do design do rack, a modernidade também dá as suas caras no projeto dos outros móveis – especialmente o da lateral -, no teto recuado, e no aproveitamento da luz natural, que é uma tendência.