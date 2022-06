Para inspirar: A incrível transformação de uma varanda comum

Uma casa não é nada além da manifestação dos anseios de quem, com esforço e dedicação, consegue materializar os seus sonhos entre as quatro paredes de uma casa. Cada elemento faz com que o lugar seja único, cheio de vida e encanto, feito de retalhos da personalidade e com um espírito próprio.

As casas de campo e casas com jardins são, sem dúvidas, a meta de muitos, mesmo que nem sempre seja possível contar com uma residência com estas características. Uma arquitetura cada vez mais reduzida, a necessidade de viver em grandes cidades ou a impossibilidade de contar com uma segunda residência que supra, em parte, as carências de uma casa na cidade são alguns dos fatores que se alinham para frustrar o desejo por uma casa em plena natureza.

Mas as varandas são um espaço chave para quem cresce frente à adversidade e tratam-se de cômodos com uma grande potência. Já disse a sabedoria popular: nada amarga um doce, então, porque não aproveitar um espaço que pode te proporcionar infinitas satisfações? Neste livro de ideias propomos a você uma transformação incrível, uma mudança espetacular para te mostrar que qualquer varanda pode se tornar um lugar único e cheio de encanto.