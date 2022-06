Decorando paredes: 6 ideias para você nunca mais esquecer

As ilustrações podem ser originadas a partir de um trabalho livre, onde as inspirações surgem conforme o talento do artista, ou de composições que partem de molduras, como, por exemplo, peças em estêncil.

As possibilidades de intervir na decoração com estas ideias são muitas – desde a arte de rua, como fazem consagrados artistas, como o Banksy, ou em artes mais delicadas, onde as releituras de composições clássicas trazem um aspecto inovador e criativo à decoração.