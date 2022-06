50 tons de cinza em sua casa

Hoje, dia 12 de junho estréia nos cinemas americanos e europeus o controverso romance 50 tons de cinza. Inspirado no livro da autora americana E. L. James. cujo o título do livro se chama 50 Shades of Grey em inglês. Essa cor não simboliza romance, porém ela vem chamando muita atenção no universo do design e decoração. E com no livro o personagem Christian Grey, tem sido um dos tópicos mais comentados nesse início de ano com especulações sobre a estréia do filme.

om isso em mente nós da homify nos inspiramos para apresentar para você algumas ideias de interiores decorado em vários tons de cinza!!!! O Grey (ou cinza) é agora uma das cores mais modernas, também no design de interiores. Embora, até recentemente considerado tom um sombrio e sem graça, o cinza aço está de volta em grande forma! Esta cor é uma mistura de preto e branco, cor contrastante e coringa. Ele combina com espaços exteriores, e no interior apresenta harmonia e paz. A variedade dos tons de cinza dá grandes possibilidades de arranjo para decoração e arquitetura. Com a paleta de cores mais neutras o cinza é ideal para muitos cômodos de casas e apartamentos. Do pastel ao grafite e cinza escuro, cinza é a cor de do momento.