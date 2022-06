15 modelos de portões que fazem sucesso total nas fachadas

A primeira visão que temos de uma casa é sua fachada. Cores, texturas, materiais, desenho, estilo: todas estas características somadas resultam em um lar que fará maior ou menor sucesso quando comparado às habitações vizinhas no bairro.

Além destas características citadas, um elemento muito importante para compor o visual do lar é o portão, que, além de estética é importantíssimo também para oferecer segurança na divisão com as ruas.

Como sabemos que há uma infinidade de modelos para escolha no mercado, resolvemos ajudar você a compor beleza e proteção à fachada do seu lar. Para isto, trouxemos 15 modelos de portões, que, sem dúvida, deram um toque maravilhoso e respeitável ao lar – especialmente ente os vizinhos.

Siga conosco, confira todas as boas ideias a seguir e anote as suas preferências. Temos a certeza de que esta lista será decisiva no momento de escolher o seu portão.

Inspire-se!