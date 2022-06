Um projeto futurista em Pequim: O maior aeroporto do mundo

Os profissionais do escritório de arquitetura Zaha Hadid lançaram as primeiras imagens do projeto, que, no futuro, promete ser o maior aeroporto do mundo.

O Daxing terminal internacional de passageiros em Pequim, na China, irá ser capaz de receber inicialmente cerca de 45 milhões de passageiros por ano.

Com capacidade para aumentar e receber mais 100 milhões de passageiros se da justamente devido ao crescimento populacional chines. conforme a classe média cresce, a necessidade de aumento de facilidades publicas com rodovias e aeroportos tambem aumentam. Assim, este projeto publico promete ser maior do que o areoporto de Heathow em Londres.

Para conseguir a chance de participar desse projeto a renomada arquiteta Zaha Hadid e seu tipo de profissionais, engajaram em uma competição com assídua com outros arquitetos que buscavam a chance de serem autores dest super projeto arquitetônico.

Zaha Hadid, é uma das mulheres mais famosas no universo da arquitetura, conhecida por seu design futurista e traços estruturais curvilíneos. Não perca tempo, veja todos os detalhes exclusivos desse incrivel projeto!