Quartos: 8 cabeceiras de cama que te fazem sonhar!

Sonhar com os anjinhos – esta é a meta que as pessoas têm, alguns mais e outros menos, em algum momento ao longo do dia, do amanhecer ao pôr do sol. Esse reencontro com Morfeu é, antes de tudo, é a constatação do mais profundo prazer e do máximo relaxamento. Dormir é um desses pequenos prazeres na vida que trazem inúmeras satisfações e, consequentemente, deixar-se levar por tão sedutora tentação merece que o entorno seja dos melhores.

O quarto é o território do sonho por excelência e, dentro dele, a cama ocupa um lugar primordial no qual cada detalhe conta. Dito isso, a cabeceira tem muito a acrescentar no que diz respeito ao design da cama. Por maior que seja a comodidade que o colchão e o travesseiro ofereçam, está claro que a cabeceira é o que atrai a atenção e convida a lançar-se sobre seus companheiros.

Neste livro de ideias, propomos uma jornada mágica, um passeio pelas estrelas com cabeceiras de cama feitas para sonhar, inspiração em estado puro para tocar as nuvens ou, pelo menos, flutuar como se estivesse suspenso em uma delas.