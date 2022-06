Estas 10 cabeceiras renovarão suas ideias sobre este acessório

A alegria e a leveza dos elementos naturais que estampam o estilo tropical trarão harmonia e delicadeza à decoração do seu quarto. Na imagem, a cabeceira de madeira feita com linhas diagonais faz um belíssimo jogo com o material empregado na porta que divisa o terraço. As estampas escolhidas para os travesseiros complementam com beleza a bela composição do espaço.