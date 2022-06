Dê um up no seu quarto com estas 14 ideias para a decoração das paredes!

Para muitos, o quarto é o principal espaço da casa. Ali, a decoração e a organização exprimem um pouco mais do toque íntimo de cada um. Tudo é fruto de escolhas pessoais, algo que é ainda mais acentuado quando dividimos o lar com outras pessoas.

De tempos em tempos, a renovação é necessária para que a rotina não traga certo cansaço de aproveitar este espaço que, antes de tudo, deve remeter à aconchego e acolhimento. E é para auxiliar nesta renovação que trouxemos o post de hoje.

Aqui, juntamos 14 boas ideias para quem deseja dar um up no quarto – mesmo que ele seja pareça pequeno para isto. As paredes são o principal espaço que trabalharemos ideias simples e que, sem dúvidas, poderão conferir uma excelente transformação. Por isto, convidamos você a seguir conosco e conferir cada detalhe das sugestões abaixo. Com elas, o seu quarto ganhará uma excelente renovação e você estará sempre inspirado em um ambiente de boas ideias.

Aproveite a visita!