homify 360°: Uma beldade arquitetônica em Minas Gerais

O interior da residência possui uma característica autêntica, as grandes janelas de vidro dão um visual panorâmico da sala de estar. Com uma bela paisagem e cercada por uma imensa vegetação a sensação é de calma e paz. Luz natural invade o ambiente. O teto da casa foi inteiramente construído com em betão e o piso, como do lado exterior em madeira, porém dessa vez laminada, realçando a beleza interior de cada cômodo.