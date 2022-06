13 ideias fabulosas para revestir a sua parede

Não raro observamos decorações de casas sem muito elemento aplicado nas paredes. Pode ser que encontremos algum detalhe em razão de uma cor diferente que foi aplicada, ou um quadro com uma pintura e molduras interessantes. Todavia, em certas ocasiões não é necessário acrescentar alguma coisa para preencher as paredes da casa, porque ela, por si só, já tem todo o valor decorativo. Referimo-nos aos revestimentos que, pela natureza do seu material ou textura, fornecem uma personalidade forte para o quarto que não precisa de qualquer outro suplemento. Trata-se de estruturas impressionantes que causam um grande impacto visual e atraem uma atenção poderosíssima. Podemos provar isso para você com algumas ideias aqui mesmo do homify.