homify 360°: Um chalé arquitetônico em Florianópolis

Com características de vários estilos, esse chalé é uma adaptação de muito sucesso de todos os elementos nele combinado. O telhado exposto permite que a casa tenha um espaço amplo, os detalhes da construção do telhado permite um requinte extra. A escada feita do mesmo tipo de madeira, foi construída com traços curvilíneos. Já o piso, é de pedra natural polido, que facilita a limpeza do dia a dia. Este detalhe é uma adição refrescante e contemporânea.