Confira A Maravilhosa Decoração Dessa Casa De Campo Térrea no Rio de Janeiro

O homify 360° de hoje, vai levá-lo para a Serra de Itaipava, distrito da cidade de Petrópolis, região serrana no estado do Rio de Janeiro. Com inúmeros condomínios de alto padrão, Petrópolis é uma paraíso de luxo e descanso para os mais privilegiados.

O renomado arquiteto brasileiro Chicô Gouvêa, misturou as essências brasileiras para a construção desse projeto. A Casa na Serra como é chamada, é um resultado de um exemplo de arquitetura clássica brasileira que reflete influência da nossa cultura, requinte e frescor na nossa fauna e flora.

Responsável por todos os detalhes da obra, o arquiteto carioca, Chicô Gouvêa, definiu esse projeto como apenas atual, sem rotular as características que marcam a obra.

Ampla e ao mesmo tempo aconchegante este projeto é o fruto de um trabalho minucioso inspirado por elementos puramente nacionais.