Casa pré-fabricada custou R$ 86 mil e foi montada em um só dia

Você pode perceber que mesmo com simplicidade, os modelos de casa móvel provem conforto e aconchego. O mobiliário e a decoração são todos da marca Batavia. A sala integrada parece se harmonizar com o restante do espaço perfeitamente. As cores usadas são naturais, e algumas peças de decoração trazem leveza e vivacidade para este pequeno lar. A cozinha pode ser encontrada logo ao fundo e nela foram utilizados materiais de acabamentos que combinam com o restante da casa.