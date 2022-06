Uma pequena casa brasileira cheia de conforto

Uma cozinha milimetricamente pensada, com acabamentos muito simples mas corretamente colocados. O piso de cerâmica se “dobra” para revestir o rodapé, sobre o qual se apoia um simples móvel branco com puxadores camuflados em cada um dos armários.

As pequenas janelas combinam com as proporções dos móveis, sem competir por protagonismo. A parede é revestida com ladrilhos vitrificados que colorem sutilmente a cozinha com um verde bastante neutro.