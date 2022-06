Antes & Depois: A transformação de uma piscina em escritório

Ao manter o piso térreo do estúdio em um nível mais baixo, a altura do teto de 3 metros permanece, impedindo que o espaço se torne escuro, a porta de entrada em vidro ajuda com uma generosa quantidade de luz natural. As novas vigas instaladas dão suporte extra para os painéis do telhado.

Com apenas duas pessoas utilizando esse espaço para trabalho, o pequeno estúdio possui espaço mais do que suficiente. Permitindo ao casal da Walk Design de Interiores uma curta jornada de trabalho, de sua casa para o quintal, onde se encontrava a velha piscina.