10 fotos impressionantes da reforma de uma casa pequena

Nossa visita começa pela cozinha. Uma vez que as mudanças foram determinadas, iniciou-se o processo de construção. Para tal, era necessário eliminar todos os rastros do passado, já que as condições de uso não eram as melhores para aproveitar. Assim as instalações elétricas e hidráulicas foram completamente substituídas. Também foi instalada uma escala metálica em um dos primeiros passos da obra, para depois chegar com ao piso, paredes e teto.