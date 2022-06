6 dicas econômicas para aumentar o valor da sua casa

Ao longo deste livro de ideias, transmitimos sugestões de renovações sutis, que não requerem um orçamento audacioso. Verdade é que, muitas vezes, pequenos detalhes podem fazer a diferença.

Neste último tópico é importante ressaltar que o espaço de uma casa precisa ser avaliado antes de adquiri-la. Inconteste que o espaço é de suma importância.

É fundamental, portanto, tentar transmitir, com sucesso, amplitude ao espaço. Um bom (e velho) truque é a utilização de espelhos. Eles enganam a percepção de quem está no ambiente e fazem com que as superfícies pareçam bem maiores do que realmente são.

Outra boa sugestão é uma pintura nova, com cores neutras. Um bom tingimento, fresco e suave, auxilia a definir melhor os espaços.