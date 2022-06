7 pontos a considerar antes de comprar sua primeira casa

São amplas as possibilidades de fazer financiamentos de até 30 anos para que a mensalidade do seu imóvel se encaixe perfeitamente às necessidades do seu orçamento. Contudo, lembre-se de levar em conta possíveis amortizações de juros para possíveis quitações antes do prazo. Além disto, os juros cobrados no financiamento contratado devem seguir a valorização do salário mínimo e inflação prevista. Este tipo de planejamento a longo prazo será muito importante para evitar possíveis apertos em períodos de recessão econômica. Além disto, com a valorização do imóvel, a possível venda poderá ainda render bons lucros de acordo com a taxa de juros do financiamento. Um planejamento cuidadoso a longo prazo é fundamental para financiamentos que valerão por muitos anos.