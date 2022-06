5 ótimas ideias para mobiliar um apartamento vazio

Et voilá! Uma cama de casal linda e super jovial. Incrível como alguns elementos são capazes de trazer o que há de mais romântico em certos cômodos. A luminária perfurada é encantadora e dialoga com a paleta de cores, principalmente com o piso em madeira. A cama possui uma estrutura simples, mas seus acessórios em tons pastéis a torna mais aconchegante e relaxante. Enquanto isso, atrás das paredes cria-se uma área para se vestir, onde uma arara leve e moderna organiza as peças.

