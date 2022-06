9 dicas para construir a piscina perfeita em um quintal pequeno

No caso deste projeto, a piscina foi executada ao nível do solo, ou seja, a escavação foi dispensada. Se por um lado, esta é uma solução mais barata, por outro cria-se um desnível no quintal. Mas não tem problema, pois para nossos arquitetos boas ideias é o que não falta! Aqui a transposição de um nível para o outro foi limitada por um belo jardim e um muro de pedras. Uma maneira delicada de delimitar o espaço.