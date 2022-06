Simples por fora e charmosa por dentro: essa casa de 185m² é um sonho!

Esta imagem não poderia ser melhor para exemplificar como é possível combinar diversas necessidades em um único espaço de forma inteligente. Aqui você encontra tudo o que necessita, inclusive uma charmosa bancada e televisão.

Agora ficou claro que esta é uma arquitetura flexível, na qual inúmeras atividades podem se desenrolar. Desde ler um livro tranquilamente no momento em que o sol alcança o sofá até realizar pequenas festas com os amigos ou familiares. E de quebra, com a criação do mezanino para ter um pé direito alto, foi projetado um moderno loft!