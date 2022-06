5 banheiros pequenos decorados para sua inspiração!

Em situações extremas, soluções extraordinárias! Aqui foi encontrada uma solução perfeita para deixar a circulação livre no ambiente: chuveiro e a pia foram instalados na parte inferior ocupando toda a largura. Para este fim, optou por uma pia que é uma obra de arte em si, com o box do chuveiro totalmente transparente. O revestimento da parede de madeira clara foi o toque final para combinar com a parede da pia em uma tonalidade preta.