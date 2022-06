Fachadas: 15 modelos simples para casas modernas!

Vamos confessar que construir uma casa, decorá-la e mantê-la dá um trabalhão! Afinal, quando estamos construindo ou até reformando uma residência, pensamos nos mínimos detalhes. O interior é importantíssimo, mas a mesma atenção deve ser dada à fachada – aliás, tema muito comentado pela homify.

Quando estamos construindo ou até mesmo reformando uma residência, pensamos em tudo para que tenhamos um ambiente confortável e agradável. A fachada é algo que não pode ficar de fora do orçamento de uma reforma ou construção. Com tantos gastos, porém, decorá-la muitas vezes fica para o segundo plano.

No entanto, para decorar é preciso muito mais vontade do que dinheiro. Com ótimas ideias e muita criatividade, utensílios que muitas vezes seriam jogados no lixo podem se transformar em belíssimos elementos decorativos. Há muitas opções quando se trata de atingir este objetivo; diferentes materiais e iluminações. Tudo dependerá das características de sua casa, mas também do seu gosto pessoal e preferências. Agora, você irá conferir 15 modelos simples para servir de inspiração para a entrada do seu lar.