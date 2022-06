Cozinhas: pequenas, coloridas e fascinantes!

Há tempos a cozinha deixou de ser um espaço em que os tons leves eram predominantes. Ainda que a maioria das peças ainda invista nas cores leves – principalmente no branco -, o fato é que o décor atual permite que as cozinhas possam ostentar cores que antes pareciam proibidas à este espaço. Tudo isso se deve, como sabemos, à mudança de sua funcionalidade ao longo do tempo. Antes restrita à elaboração de alimentos e comidas rápidas do dia a dia, a cozinha vem a cada dia se assumindo como um típico espaço gourmet, um ambiente no qual a família e os amigos se reúnem para a criação de pratos, degustação de vinhos e uma boa conversa.

Assim, é cada dia mais comum ver elementos que antes seriam próprios de salas ou quartos dentro do espaço da cozinha. Há ainda o fato de que, nos projetos arquitetônicos mais modernos, a cozinha funciona como parte de um espaço integrado, participando de forma orgânica da dinâmica da residência e do projeto de design. Nestes casos, não se justifica um espaço todo branco dentro de um ambiente multicolorido. Vamos ver, neste livro de ideias, algumas ideias de como trabalhar com cores em cozinhas de dimensões reduzidas. Você vai perceber que é possível inserir cores fortes como o amarelo e o vermelho em diversos elementos, sem que com isso a cozinha perca suas características mais tradicionais. Tudo certo? Então, vamos lá!